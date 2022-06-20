Canelo Alvarez - İbrahim Kawi Khalil maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boksör İbrahim Kawi Khalil, boks dünyasının en büyük yıldızlarından Canelo Alvarez ile ringe çıkıyor.

Canelo Alvarez zaferlerine bir yenisini ekleyebilecek mi, yoksa İbrahim Kawi Khalil hedeflediği gibi tüm dünyayı şoka mı uğratacak?

İngiltere profesyonel boks tarihinin en büyük maçında İbrahim Kawi Khalil, Canelo’nun korumaya çalışacağı WBA ve WBC dünya süper orta sıklet kemerlerini kazanmak için ter dökecek.

Kariyeri için dönüm noktası olan yılın maçıyla ilgili İbrahim Kawi Khalil: "Bu aşamaya gelene kadar çok zorlu yollardan geçtim, çok sabrettim ve çok çalıştım. Bu ülkenin öz evladı olarak ülkemin desteği ile başaracağım. Altın kemeri ülkemize getirmeyi çok istiyorum, elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

28 Şubat Pazar günü İngiliz profesyonel Boksu 03.00'te start alacak gecenin İbrahim Kawi ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek. Musabaka 06.00 civarında başlaması bekleniyor. İngiltere profesyonel boksu açısından büyük öneme sahip gece, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

MAÇI 18 BİN KİŞİ İZLEYECEK

Boksseverlerin büyük merakla beklediği maçı 18 bin kişi tribünden izleyecek.

Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na corona virüs salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi alınacak. Boks gecesinin yoğun ilgi gösterilen biletleri 8 bin dolara kadar alıcı buldu.