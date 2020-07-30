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- CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Beşiktaş, Karadeniz temsilcisinin yerine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 18:33
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.
TRABZONSPOR'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ, BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Buna göre Beşiktaş, Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLARIMIZIN LİSTESİ
Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek takımlarımız şu şekilde:
Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları
Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları
Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme
Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme