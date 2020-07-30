CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Beşiktaş, Karadeniz temsilcisinin yerine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

TRABZONSPOR'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ, BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Buna göre Beşiktaş, Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLARIMIZIN LİSTESİ

Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek takımlarımız şu şekilde:

Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları



Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme



Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları



Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme



Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme