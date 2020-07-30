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    CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

    CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

    Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Beşiktaş, Karadeniz temsilcisinin yerine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 18:33
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    CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

    TRABZONSPOR'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ, BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

    Buna göre Beşiktaş, Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

    CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

    CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti #1

    AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLARIMIZIN LİSTESİ

    Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek takımlarımız şu şekilde:

    Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

    Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

    Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

    Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

    Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme

    CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti #2

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