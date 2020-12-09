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Çavuşoğlu, Başakşehir'in onurlu duruşunu destekliyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
- AA
- 09.12.2020 - 02:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili paylaşımda bulundu.
"BAŞAKŞEHİR'İN ONURLU DURUŞUNU DESTEKLİYORUZ"
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. No to Racism (Irkçılığa Hayır)" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Paris Saint Germain ile dün deplasmanda oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.