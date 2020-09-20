İtalya Serie A ekibi Roma ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu.

Leicester City'nin 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı attı.

ÇAĞLAR İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU

Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 bin euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tutmuştu.

Leicester City, Cengiz Ünder transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cengiz Ünder Leicester City'de ViDEO