Euro
10.1503
-0.04%
Dolar
8.6142
-0.02%
Altın
488.14
-0.08%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
379.733
1.59%
EXEN Coin
22.97
-1.41%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla ilk lig maçında gol attı

    Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla ilk lig maçında gol attı

    Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya 2-0 geriye düştüğü Montpellier deplasmanında 3-2 galip geldi. Cengiz Ünder ilk maçında golle tanıştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 00:14
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 00:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1' de, Marsilya macerasına golle başladı.

    Mavi-beyazlılar, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi.

    2-0'DAN DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

    2-0 eriye düşen Marsilya'da galibiyeti getiren geri dönüşü 68'de Cengiz Ünder, başlattı.

    Gelibiyet gollerini ise 75 ve 80'de Dimitri Payet kaydetti.

    ÇIKTIĞI İLK LİG MAÇINDA GOLÜ BULDU

    Cengiz Ünder Marsilya formasıyla çıktığı ilk lig karşılaşmasında golle tanışmış oldu.

    Montpellier'in gollerini 30'da Luan Peres (kendi kalesine) ve 34'te Gaetan Laborde attı.

    Maça 11'de başlayan Cengiz Ünder, 86'da yerini Luis Henrique Tomaz de Lima'ya bıraktı.

    Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla ilk lig maçında gol attı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir