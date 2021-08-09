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- Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla ilk lig maçında gol attı
Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla ilk lig maçında gol attı
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya 2-0 geriye düştüğü Montpellier deplasmanında 3-2 galip geldi. Cengiz Ünder ilk maçında golle tanıştı.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 00:14
- Güncelleme : 09.08.2021 - 00:21
Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1' de, Marsilya macerasına golle başladı.
Mavi-beyazlılar, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi.
2-0'DAN DÖNÜŞÜ BAŞLATTI
2-0 eriye düşen Marsilya'da galibiyeti getiren geri dönüşü 68'de Cengiz Ünder, başlattı.
Gelibiyet gollerini ise 75 ve 80'de Dimitri Payet kaydetti.
ÇIKTIĞI İLK LİG MAÇINDA GOLÜ BULDU
Cengiz Ünder Marsilya formasıyla çıktığı ilk lig karşılaşmasında golle tanışmış oldu.
Montpellier'in gollerini 30'da Luan Peres (kendi kalesine) ve 34'te Gaetan Laborde attı.
Maça 11'de başlayan Cengiz Ünder, 86'da yerini Luis Henrique Tomaz de Lima'ya bıraktı.