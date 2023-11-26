Cenk Tosun'dan dikkat çeken sözler: Beşiktaş gibi oynamalıyız

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Süper Lig'de heyecan sürüyor...

Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Çekişmeli geçen mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Böylelikle Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

Goller Cenk Tosun ve Colley'den geldi

Siyah-beyazlıların gollerini 17. dakikada Cenk Tosun ve 84. dakikada Omar Colley atarken Samsunspor'un sayısını 25. dakikada Marius Mouandilmandji kaydetti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, deplasmanda 2-1 kazandıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş gibi oynamalıyız"

Daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyen Cenk Tosun açıklamalarında şunları söyledi:

En iyi oynadığımız maç diyemem. Ancak, 3 puanla ayrılmayı bildik. Önemli olan buydu. Hoca geldiğinden beri iyi çalışıyoruz. 6 puan aldık. Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, daha iyi pas yapmalıyız. Beşiktaş gibi oynamalıyız. İlerleyen haftalarda olacağını umuyorum. Böyle galibiyetler aldıkça özgüvenimiz artıyor. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İyi oynamadık ama 3 puanla ayrılmak mutlu etti.