Chelsea, ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta Brighton'ı 3-2 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-2'lik skorla kazandı.
Chelsea, 17. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle öne geçti.
21'de Levi Colwill farkı 2'ye çıkardı. Brighton 43'te Facundo Buonanotte'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Chelsea'de Connor Gallagher, 31 ve 45'te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Chelsea 3 puanın sahibi oldu
Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in penaltı golüyle 3 puana ulaştı. Brighton, 90+2. dakikada Joao Pedro ile maçın skorunu belirledi.
İki maç aradan sonra kazanan Chelsea, puanını 19'a yükseltti. Brighton ise 4 maç sonra yenildi ve 22 puanda kaldı.
M. United'a konuk olacak
Chelsea, gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak.
Brighton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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