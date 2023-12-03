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Chelsea, ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta Brighton'ı 3-2 mağlup etti

Chelsea, ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta Brighton'ı 3-2 mağlup etti Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Brighton'ı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Enzo Fernandez ve Levi Colwill kaydetti.