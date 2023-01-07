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    Chelsea, Molde'nin genç yıldızını transfer etti

    Premier Lig'in güçlü takımlarından Chelsea, Molde'de forma giyen 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana'yı renklerine bağladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 16:47
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    Chelsea, Molde'nin genç yıldızını transfer etti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hücum hattına yeni bir takviye yaptı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Norveç Ligi ekiplerinden Molde'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu David Datro Fofana ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

    Chelsea, Fildişi Sahilli forvet için Molde'ye 12 milyon euro ödeyecek. Ayrıca kulübün, Fofana'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.

    "Burası benim hayallerimin kulübü"

    Transferin resmiyet kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Burada olduğum ve Chelsea'ye imza attığın için çok mutluyum. Burası benim hayallerimin kulübü. Yakında sahada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

    Molde formasıyla 65 resmi maça çıkan Fofana, bu maçlarda 24 gol 10 asistlik performans gösterdi.

    Chelsea, Molde nin genç yıldızını transfer etti #1


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