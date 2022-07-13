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    Chelsea, Raheem Sterling'i transfer etti

    Premier Lig ekibi Chelsea, transferde büyük bir hamleye imza attı. Londra ekibi, Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 20:01
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    Chelsea, Raheem Sterling'i transfer etti

    Todd Boehly'in önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni bir döneme giren Premier Lig ekibi Chelsea, transferde büyük bir hamleye imza attı.

    Londra ekibi, Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna kattı.

    5 yıllık sözleşme imzalandı

    Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

    İngiltere basınında transferin 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

    "Taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum"

    İlk sözleri Resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Sterling şu sözleri dile getirdi: "Her şeyden önce burada olmak bir zevk. Açıkçası şu ana kadar kariyerimde çok şey başardım, ancak hala başaracak çok şey var ve bunu Thomas'ın yönetiminde Chelsea formasıyla yapmayı dört gözle bekliyorum. Londra benim evim ve benim için her şeyin başladığı yer ve şimdi Stamford Bridge'de haftalarca arkadaşlarımın ve ailemin önünde oynama fırsatına sahip olmam inanılmaz. Yakında taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Profesyonel kariyerine Liverpool'da başlayan Sterling, 2015'te 49 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye imza atmıştı.

    Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Manchester City formasıyla 337 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 131 gol kaydetti.

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