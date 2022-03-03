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    Chelsea’yi satan Abramovich, tüm geliri Ukrayna halkına bağışlayacak

    Chelsea’yi satan Abramovich, tüm geliri Ukrayna halkına bağışlayacak

    Rus milyarder Roman Abramovic, sahibi olduğu İngiltere'nin Chelsea kulübünü satarak gelirini Ukrayna savaşı mağdurlarına bağışlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 00:15
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 00:19
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    Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya Batılı ülkeler, Avrupa, ABD ve bazı ülkeler yaptırım uyguladı.

    Yaptırımlardan etkilenen Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'nin yönetimini bir vakfın mütevelli heyetine bıraktı.

    Kulübü satmak için görüşmelere başlayan Abramovich, satıştan gelecek tüm geliri Ukrayna'da savaş mağduru olan sivillere bağışlayacağını söyledi.

    "GELİR, UKRAYNA SAVAŞI MAĞDURLARINA BAĞIŞLANACAK"

    "Bütün kararlarımı tüm samimiyetimle kulübün çıkarına hizmet edecek şekilde aldım" diyen Abramovich, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Mevcut durumda, kulübü satma kararını alırken bunun hem kulübün, hem taraftarların, hem çalışanların hem de kulübün sponsor ve ortaklarının yararına olduğuna inanıyorum. Kulübün satışı hızlandırılmış şekilde olmayacak, yasal süreç izlenecek.

    Ekibime, satıştan gelen net karın bağışlanabileceği bir hayır kurumu oluşturmaları talimatını verdim. Kurum, Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarının yararına çalışacak."

    Chelsea’yi satan Abramovich, tüm geliri Ukrayna halkına bağışlayacak #1

    Chelsea’yi satan Abramovich, tüm geliri Ukrayna halkına bağışlayacak #2


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