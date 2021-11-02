Chicago Bulls deplasmanda Boston Celtics'i 128-114 yendi

Boston Celtics'e konuk olan Chicago Bulls karşılaşmayı 114-128 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

NBA'in 75. yılında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ederken, Chicago Bulls'un, Boston Celtics'e konuk olduğu karşılaşma nefes kesti.

Meşhur sahası TD Garden'da Chicago'yu ağırlayan Celtics, ilk çeyreği önde kapattı.

DEMAR DEROZAN, CELTICS'İN AÇIKLARINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

İkinci çeyrekte de karşılaşmaya tempolu başlayan Celtics'de Jaylen Brown, takımını sırtlayarak bu çeyreği de önde bitirmelerini sağladı.

Üçüncü çeyrekte Chicago'da öne çıkan DeMar DeRozan, Celtics savunmasındaki açıkları iyi değerlendirerek takımını ayağı kaldırdı.

CELTICS ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Son çeyrekte tempoda yavaşlayan Cetics'e hücumlarını arttıran Chicago, karşılaşmayı 114-128 kazandı.

Utah Jazz'dan sonra Celtics'i de mağlup eden Chicago'da, DeMar DeRozan 7 ribaund, 2 asist ve 37 sayıyla oynarken, Zach LaVine 3 ribaund, 7 asist ve 26 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Chicago maçıyla birlikte üçüncü mağlubiyetini alan Celtics'de, Jayson Tatum 4 ribaund, 3 asist ve 20 sayıyla oynarken Jaylen Brown'un 7 ribaund, 3 asist ve 28 sayılı performansı takımına galibiyette yeterli olamadı.