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    Cicaldau: Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız

    Lokomativ Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Cicaldau, "3 puan almayı bildik, şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 00:58
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    Cicaldau: Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız

    Temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Lokomativ Moskova'yı yenerek 7 puanla liderliğine devam etti.

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cicaldau, "Zor bir maçtı Moskova iyi bir oyun oynadı. 3 puan almayı bildik, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

    "PERFORMANSIMI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Performansı hakkında da demeçlerde bulunan Rumen oyuncu, "Ne söyleyeceğim bilmiyorum ama ben her zaman takımıma yardımcı olmaya, performansımı geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

    Cicaldau: Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız #1

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