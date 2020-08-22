Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
28ºC
İstanbul
Açık 28 C
    Çin'de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı

    Çin'de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı

    Koronavirüsün başlangıç noktası Çin'de futbol da normale döndü. Bugün oynanan Beijing Guoan-Shanghai SIPG maçında, pandemiden sonra ilk kez tribünlere taraftar alındı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 19:15
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 19:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı

    Çin futbolunda taraftarlar tribünlere döndü...

    KORONA SONRASI TARAFTARLI İLK MAÇ

    Koronavirüs salgının başlangıç noktası olan Uzak Doğu ülkesinde, pandemiden itibaren ilk kez bir futbol maçı seyircili oynandı.

    Çin halkı için özel bir anlam taşıyan maçta Beijing Guoan ile Shangai SIPG karşılaştı. Shangai SIPG, Wang Shenchao ve Oscar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanırken, ev sahibi takımın tek sayısını Türkiye'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu kaydetti.

    Çin de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı #1

    SON 7 GÜNLÜK NEGATİF TEST SONUCUNU BELGELEME ŞARTI

    Suzhou'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça giden taraftarlara, stadyuma girerken karekodlarını okutmak ve maske takmak zorunlu tutuldu.

    Karşılaşmaya bilet alabilmek için, futbolseverlerin son 7 günde verdikleri negatif virüs testini belgelemeleri gerekiyordu.

    Çin de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı #2

    Çin de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı #3

    Görüş Bildir