Çin'de futbol, taraftarlarla birlikte yeniden başladı

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin'de futbol da normale döndü. Bugün oynanan Beijing Guoan-Shanghai SIPG maçında, pandemiden sonra ilk kez tribünlere taraftar alındı.

Çin futbolunda taraftarlar tribünlere döndü...

KORONA SONRASI TARAFTARLI İLK MAÇ

Koronavirüs salgının başlangıç noktası olan Uzak Doğu ülkesinde, pandemiden itibaren ilk kez bir futbol maçı seyircili oynandı.

Çin halkı için özel bir anlam taşıyan maçta Beijing Guoan ile Shangai SIPG karşılaştı. Shangai SIPG, Wang Shenchao ve Oscar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanırken, ev sahibi takımın tek sayısını Türkiye'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu kaydetti.

SON 7 GÜNLÜK NEGATİF TEST SONUCUNU BELGELEME ŞARTI

Suzhou'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça giden taraftarlara, stadyuma girerken karekodlarını okutmak ve maske takmak zorunlu tutuldu.

Karşılaşmaya bilet alabilmek için, futbolseverlerin son 7 günde verdikleri negatif virüs testini belgelemeleri gerekiyordu.