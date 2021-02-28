City'den 20 maçlık seri

West Ham United karşısında 2-1 galip gelen Manchester City üst üste 20. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, 26. haftada ligin 4. sıradaki West Ham United'ı ağırladı.

İLK YARIDAN BERABERLİK ÇIKTI

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

68'DE GALİBİYET GELDİ

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

City, West Ham United’ı 2-1 mağlup edip, ligde üst üste 14. toplamda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

BAŞARI EKONOMİK GÜÇLE DOĞRU ORANTILI

Geçtiğimiz günlerde City’nin başarısının ekonomik gücüyle doğru orantılı olduğunu söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, bu konuyla ilgili olarak yeni açıklamalar da yaptı:

“Başarının nedeninin ben olduğuma inansaydım öyle söylerdim” diyen Guardiola, “Bu başarının arkasındaki nedenin yakışıklılığımdan kaynaklandığını söylemekten mutlu olurdum.

Ama öyle değil. Sebebi oyuncular. Teknik direktör olarak 12 yıl boyunca hiç gol atmadım. Asla penaltı kurtarmadım. Bu işin sanatçısı oyuncular. Tek yapabileceğim onlara yardım etmek” dedi.