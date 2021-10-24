Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 101-95 yendi

Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Cleveland Cavaliers, 101-95'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu.

Son olarak Charlotte Hornets'a 112-123'lük skorla kaybeden Cleveland Cavaliers, sahasında ağırladığı Atlanta Hawks'ı 101-95 yenerek alınan mağlubiyeti telafi etti.

Üç maç aradan sonra kaybeden Atlanta Hawks'da Cam Reddish 6 ribaund ve 19 sayı ile oynarken, yıldız oyuncu Trae Young'un 1 ribaundi, 7 asist ve 24 sayılık performansı, takımına galibiyette yeterli olamadı.

CEDİ OSMAN 4 RİBAUND, 1 ASİST VE 5 SAYI İLE OYNADI

Cleveland'da Ricky Rubio, 6 ribaund, 8 asist ve 23 saylık oyunla öne çıkarken, milli sporcumuz Cedi Osman, 20 dakika sahada kalarak 4 ribaun, 1 asist ve 5 sayılık performansıyla takımına destekte bulundu.

Sezonun ilk teknik faulünü alan Trae Young, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunarak, "Daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.



