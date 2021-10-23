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- Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'e yenildi
Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'e yenildi
Evinde Charlotte Hornets'u konuk eden Cleveland Cavaliers, 112-123'lük skorla kaybetti.
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 05:02
- Güncelleme : 23.10.2021 - 05:17
Cleveland Cavaliers evinde Charlotte Hornets'e 112-123 mağlup oldu.
Temponun yavaş başladığı karşılaşmada ilerleyen çeyreklerde kendini gösteren
Miles Bridges, 30 sayılık performansla Hornets'in liderliğini üstlendi.
CEDİ OSMAN 9 SAYIYLA OYNADI
son çeyrekte tempodan düşmeye başlayan karşılaşmada Cleveland'ın dikkatsizliğinden yararlanan Hayward 18, LaMelo Ball ise 17 sayıyla maçı takımına katkıda bulundu.
Cleveland Cavaliers'da Collin Sexton 33 sayıyla oynarken, milli sporcumuz Cedi Osman, sahada 17 dakika yer alarak 3 asist, 9 sayıyla oynadı.