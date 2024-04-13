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Çorum FK, Altay'ı üç golle geçti! Yangın söndürme tüpü sıktılar

Çorum FK, Altay'ı üç golle geçti! Yangın söndürme tüpü sıktılar 1.Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK, küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 3-1 mağlup ederek son 7 maçta 5. galibiyetini aldı. Maç sürerken Altaylı bir taraftar, sahaya yangın söndürme tüpü sıkınca futbolcular dumandan etkilendi.