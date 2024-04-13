Çorum FK, Altay'ı üç golle geçti! Yangın söndürme tüpü sıktılar

TFF 1. Lig'de zirve heyecanı sürüyor...
30. hafta mücadelesinde Play-Off hattında yer alan Çorum FK, deplasmanda geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Konuk takım 16'ncı dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 31'inci dakikada Salih ile beraberliği yakaladı.
Çorum FK ilk yarıyı önde kapattı
Çorum temsilcisi 38'inci dakikada Nalepa'nın golüyle tekrar öne geçip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Çorum FK, 90+4'üncü dakikada Suat'ın attığı golle 3-1'lik galibiyete ulaştı.
Maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi
Bu sonuçla Çorum FK, 52 puana ulaşıp maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Altay ise 15 puanda kaldı.
Yangın tüpü sıktılar
Öte yandan karşılaşmanın 23. dakikasında Altaylı taraftarın bir yangın söndürücü tüpünü sıkması nedeniyle tribünleri ve sahanın bir kısmını duman kapladı.
Futbolcular dumandan etkilendi
Bazı futbolcular ve taraftarlar çıkan dumandan etkilendi.
Müdahale edildi
Dumandan etkilenen bazı futbolculara sağlık ekipleri müdahale etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış