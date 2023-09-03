Çorum FK sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup oldu
ensonhaber.com

1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 45+2. dakikasında Amilton, konuk takım Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Ankara temsilcisi sahadan galibiyetle ayrıldı

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca ekibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Çorum FK 6 puanda kaldı

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Çorum FK ise 6 puanda kaldı.

Gençlerbirliği önümüzdeki hafta sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Çorum FK ise İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a konuk olcak.

Çorum FK sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup oldu
Çorum FK sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup oldu