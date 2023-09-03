Çorum FK sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup oldu

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1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 45+2. dakikasında Amilton, konuk takım Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
Ankara temsilcisi sahadan galibiyetle ayrıldı
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Ankara ekibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Çorum FK 6 puanda kaldı
Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Çorum FK ise 6 puanda kaldı.
Gençlerbirliği önümüzdeki hafta sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Çorum FK ise İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a konuk olcak.