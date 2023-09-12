Çorum FK, Samsunspor'dan Ahmet Sağat'ı transfer etti Çorum FK, Samsunspor’un geçen sezon Süper Lig’e çıkmasına büyük katkı sağlayan 27 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sağat’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

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Transferin son günleri yaklaşırken Çorum FK transferde taarruza kalktı.

İlk 4 haftada sadece 6 puan toplayan Kırmızı-Siyahlılarda yönetim Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda bir merkez orta saha bir de golcü transferi için düğmeye bastı.

Çorum FK, golcü transferiyle ilgili olarak daha önce prensip anlaşmasına vardığı Samsunsporlu Ahmet Sağat’a imza attırdı.

Kiralık olarak Çorum FK'da

Menajeri Volkan Şen ile birlikte Çorum’a gelen Ahmet Sağat, kırmızı-silahlı takımın dünkü antrenmanını izlerken, antrenmandan sonra sezon sonuna kadar olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.

1996 Berlin-Almanya doğumlu olan Ahmet Sağat, futbol altyapı eğitimini Almanya’da aldı.

Gol kralı oldu

2021-2022 Sezonunda Menemenspor tarafından Türkiye’ye getirilen golcü futbolcu, o sezon İzmir ekibiyle 36 resmi maçta 17 gol atarken, 4 asist yaptı.

Samsunspor'da 6 gol attı

Geçen sezon başında Samsunspor’a transfer olan Ahmet Sağat, Karadeniz ekibiyle 27 lig maçında 698 dakika süre aldı ve 6 gol atıp, 3 asist yaptı.

Deneyimli golcü, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 164 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti.