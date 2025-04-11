Çorum FK'dan Süper Lig hedefi için destek kampanyası

Çorum FK, Süper Lig için kenetlendi...

1. Lig'de Play-off mücadelesi vermek isteyen Ahlatcı Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

"HİTİTLERİN BAŞKENTİNE SÜPER LİG ÇOK YAKIŞIR"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında ve destekçisi olacağını belirtti.

Şehrin Süper Lig'i hak ettiğini belirten Aşgın şu ifadeleri kullandı:

Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı takıma bir hedef koydu. Önce Play-off ardından da Süper Lig. Takımımız da şehrimiz de yönetimimiz de Süper Lig'i hak ediyor. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. O yıl bu yıl diyelim. Hititlerin başkentine Süper Lig çok yakışır. Şehrimiz kenetlendi, özellikle gençlerimiz büyük bir heyecan duyuyorlar. Biz de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğunuz kampanya çok yerinde bir kampanya olmuş. Şehrimizden de bir teveccüh olacağını düşünüyorum. Olması da gerekiyor. Futbolcularımız tüm güçleriyle mücadele ediyorlar. Yöneticilerimiz şehre yük olmadan, takımı daha ileriye taşımak için gayret gösteriyor. Yönetim tarafından herkesin bir şekilde destek verebileceği bir kampanya oluşturulmuş. Bu desteği vermeye tüm iş insanlarımızı, esnaflarımızı davet ediyorum. Şehrimizin kenetlenmesi adına çok kıymetli bir kampanya. Biz bu setlerden alarak kampanyanıza destek vereceğiz ve taraftarlarımıza hediye edeceğiz.