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- Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 03:05
- Güncelleme : 02.09.2021 - 03:22
Manchester United'a geri dönüşüyle dünya basınında gündeme oturan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Kaşılaşmada rakibini 2-1 yenen Portekiz, 10 puana yükseldi.
ATTIĞI 2 GOLLE MAÇIN ADAMI OLDU
Maça damgasını vuran Ronaldo 15. dakikada penaltıyı gole çeviremedi ancak maçın son dakikalarında takımını ipten aldı.
Portekizli yıldız, 89 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz'e maç kazandırmasının yanında dünya futbolunda da bir rekora imza attı.
111. GOLÜNÜ ATTI
180. kez Portekiz Milli Takım formasını giyen 36 yaşındaki futbolcu, İrlanda’ya karşı attığı gollerle milli forma altında 111. golünü atmayı başardı.
Cristiano Ronaldo, attığı bu gollerle Ali Daei’yi geride bırakarak, 111 golle dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.