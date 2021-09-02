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Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu

Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu

İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, 111 golle dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu ünvanına sahip oldu.