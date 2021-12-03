Cristiano Ronaldo resmi maçlarda 800 gole ulaşan ilk futbolcu oldu

Manchester United'ın Arsenal'ı 3-2 yendiği maçta yeni bir rekora imza atan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde resmi maçlarda 800 gole ulaşan ilk kişi olmayı başardı.

Premier Lig 14. haftası dev maça sahne oldu.

Ronaldo'lu Manchester United, Arsenal'ı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ManU, 3-2'lik skorla kazandı.

RONALDO, UNITED'I SIRTLADI

Kırmızı Şeytanlar'a üç puanı getiren golleri 44'te Bruno Fernandes ile 52 ve 70'te (pen.) Cristiano Ronaldo kaydetti.

Ayrıca United'ın yıldız futbolcusu kariyerinde bir rekor daha kırdı.





RESMİ MAÇLARDA 800 GOLE ULAŞAN İLK FUTBOLCU OLDU

Arsenal'a karşı takımını sırtlayan Ronaldo attığı ilk gol ile birlikte resmi maçlarda tam 800. golünü buldu ve ikinci gol ile de bu sayıyı 801'e çıkardı.

Portekizli oyuncu, futbol tarihinde resmi maçlarda 800 gole ulaşan ilk kişi olmayı başardı.

"ADIMI KULLANARAK YALAN SÖYLEDİ"

Portekizli yıldız geçtiğimiz günlerde kariyerinin kalan tek tutkusunun Ballon d'Or'u Lionel Messi'den daha fazla kez kazanmak olduğu yönündeki haberlere öfkeyle tepki göstererek, "Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, Fransa Futbolu'na ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygı duymadan bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez. Ve bugün yine yalan söyledi, galada olmadığımı, var olmayan bir karantinayla haklı çıkardı. Pascal Ferre, Lionel Messi'den daha çok Ballon d'Or alarak futbolu bırakmak istediğime dair yalanlar söyledi. Kendi adını yaymak için beni kullandı.





"TEK AMACIM DÜNYA FUTBOL TARİHİNE ADIMI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK"

Böyle bir yalan kabul edilemez. Kariyerimin en büyük hırsı profesyonel futbolcu olmak isteyenlere örnek olmak ve adımı dünya futbolu tarihine altın harflerle yazdırmak. Kariyerimin başından beri sportmenlik ve Fair-Play'e özen gösteririm. Kazananları her zaman tebrik ederim. Bütün odak noktamı Manchester United'la sezonun kalanına çevirdim. Gerisi? Umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.



