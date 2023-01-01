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    Cristiano Ronaldo'nun formaları satışa çıktı

    Cristiano Ronaldo'nun formaları satışa çıktı

    Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr'a transfer olan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibinde giyeceği 7 numaralı forma satışa çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 19:09
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 19:25
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    Cristiano Ronaldo'nun gideceği yeni takımı netleşti.

    Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    37 yaşındaki Ronaldo Al-Nassr'da yılda 75 milyon euro kazanacak ve oyunculuk kariyeri 2024'te sona erdikten sonra takımın elçisi rolüne geçecek.

    200 milyon euro gelir elde edecek

    Ronaldo'nun, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte ise yıllık 200 milyon euroya yakın bir gelir elde edeceği düşünülüyor.

    Sansasyonel transferin ardından tüm dünya Al Nasrr kulübünü dikkatle takip etmeye başladı.

    Transferin ardından kulübün İnstagram ve Twitter hesaplarında takipçi patlaması yaşandı.

    Cristiano Ronaldo nun formaları satışa çıktı #1

    Forma satışları başladı

    Bu gelişmelerin ardından birçok kişinin merakla beklediği forma satışları da başladı.

    Portekizli yıldızın giyeceği 7 numaralı forma taraftarlar tarafından satın alındı.

    Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

    Kameralara yansıyan görüntülerde Suudi taraftarların formalara büyük ilgi gösterdiği görüldü.

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