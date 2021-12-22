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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.12.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 19:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun programına devam etti.

    ALİ KOÇ'U KABUL ETTİ

    Memura ek zam görüşmesinin ardından Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı görüşme öncesi Ali Koç ile kameralara poz verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü #1

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