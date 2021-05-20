Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONU STADYUMLARIN DOLACAĞI ŞEKİLDE DÜZENLEMEK İSTİYORUZ"

Görüşmede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezonu stadyumların dolacağı şekilde düzenlemek istiyoruz VİDEO