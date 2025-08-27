Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Takımı'nı kabul etti

Üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede başarılara imza atan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"MİLLETİN EVİNE HOŞ GELDİNİZ"

Erdoğan, ziyarette yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Yüksekova Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.



Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

"KADIN FUTBOLUMUZ KISA SÜREDE ÇOK MESAFE KATETTİ"

Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum.



Sizlerin alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri mutlu ediyor.

SÜRPRİZ HEDİYE

Sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın isminin yazdığı forma hediye etti.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDULAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'ni, bu yıl da TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza eden Yüksekova ekibi, bu yıl ilk kez mücadele edeceği ligde üst sıralarda yer almak için yeni sezon hazırlıklarına başladı.