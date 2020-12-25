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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Yazıcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Yazıcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.
- AA
- 25.12.2020 - 00:26
- Güncelleme : 25.12.2020 - 05:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.
12 NUMARALI FORMAYI HEDİYE ETTİ
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.
Birlikte fotoğraf çektiren Erdoğan ve Yazıcı 12 numaralı forma ile poz verdi.