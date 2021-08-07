Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Sürmeneli’yi tebrik etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu gözyaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti. Bakan Kasapoğlu sonrasında Busenaz’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Busenaz’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti VİDEO