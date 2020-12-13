Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İbrahim Çolak'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan milli sporcu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Büyük erkeklerde halka aletinde yarışan İbrahim Çolak, 15 bin puan alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük bir başarıya imza atan Çolak'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak." ifadelerine yer verdi.

İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Ülkemizde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonası'ndan sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum." dedi.