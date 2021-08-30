Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibi Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONLA TEBRİK ETTİ

Bu başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti VİDEO

"ABDULLAH GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Milli sporcuyu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.