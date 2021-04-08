Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'a tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.