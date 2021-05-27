Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor, ile play- off finalini kazanan Altay ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.