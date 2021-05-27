Euro
10.3341
0.18%
Dolar
8.4556
0%
Altın
515.77
0.01%
Borsa
1.427
1.92%
Bitcoin
330.800
2.95%
EXEN Coin
0.00
0.00%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 00:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor, ile play- off finalini kazanan Altay ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.

    "BAŞARILAR DİLİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay a tebrik #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir