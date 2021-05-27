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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.
- DHA
- 27.05.2021 - 00:34
- Güncelleme : 27.05.2021 - 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor, ile play- off finalini kazanan Altay ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.