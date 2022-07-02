Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Cyle Larin takıma veda etti. Kanadalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Beşiktaş ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Cyle Larin takıma veda etti.

Kanadalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Cyle Larin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Desteğiniz için minettarım"

Kanadalı futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum."

Beşiktaş formasıyla 39 gol attı

3.5 sezon Beşiktaş formasını terleten 27 yaşındaki santrafor oyunucusu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 109 maçta 39 gol atarken 9 da asist yaptı.