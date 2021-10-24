Dallas Maverick, Toronto Raptors'u 103-95 mağlup etti

Toronto Raptors'a konuk olan Dallas Maverick, Luka Doncic'in olağanüstü performansıyla 103-95'lik skorla kazanan taraf oldu.

NBA 75. sezonunda birbirinden heyecanlı karşılaşmalar hız kesmeden devam ediyor.

Celtic deplasmanından sonra sahasında Dallas Maverick'i ağırlayan Toronto Raptors 103-95 yenilerek istikrarsız grafiğini sürdürdü.

GECEYE DONCIC DAMGA VURDU

Atlanta Hawks yenilgisinin ardından Toronto'yu yenen Dallas'da 22 yaşındaki Sloven oyuncu Luka Doncic mücadelenin yıldızı oldu.

39 dakika sahada kalan Doncic'in 9 ribaund, 12 asist ve 27 sayılık performansı göz doldururken, Tim Hardaway'in 3 ribaun, 2 asist ve 25 sayılık katkısı gözlerden kaçmadı.

"DONCIC ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Dallas'ın sahibi milyarder iş adamı Mark Cuban, Doncic'in performansını çok beğendiğini söyleyerek, "22 yaşındaki her oyuncu gelişmeye açıktır ve daha iyi olmak ister. Doncic 4 yıldır bu kulüpte ama koronadan dolayı üç yıldır burada desem yeridir. Zaman geçtikce kendisi çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.



