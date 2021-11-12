Dani Alves Barcelona'ya geri döndü

Xavi'yi teknik direktör olarak getirdikten hemen sonra transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, eski sağ beki Dani Alves'i geri getirdi.

İspanyol futbolunun ve Barcelona'nın efsane ismi Xavi'nin teknik direktör olarak Katalan ekibine geri dönmesi, takım içinde değişiklikleri beraberinde getirdi.

XAVI'NİN İLK TRANSFERİ DANI ALVES OLDU

Xavi'nin gelişiyle yeni bir döneme başlayan Barcelona, eski oyuncusu Dani Alves'in yeniden takıma katıldığını duyurdu.

Önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak olan Brezilyalı yıldız, ocak ayından itibaren forma giyebilecek.

ALVES, DÖNMEK İÇİN "BİR TELEFON ETMELERİ YETERLİ" DEMİŞTİ

Xavi için düzenlenen imza töreninde eski futbolcuları için itirafta bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Dani Alves çok aktif ve birçok farklı yönden kulübe yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca, sportif açıdan da kulübe yardımcı olmayı teklif etti" şeklinde konuşmuştu.

ALVES'İN BARCELONA KARİYERİ

Başkanın açıklamarına karşılık veren 38 yaşındaki yıldız sağ bek de Katalan ekibinin formasını giymek istediğini ve bunun için Barcelona'nın kendisine telefon etmesinin yeterli olacağını söylemişti.

Alves 2008 yazında Sevilla'dan 35 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş ve 8 yıl Katalan devinin formasını giymişti.



6 KEZ LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Alves, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez zafere uzandı. Bunun yanı sıra yıldız futbolcu 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 8 yılda toplam 23 kupa zaferi yaşadı.



Daniel Alves uzun yıllar birlikte top oynadığı Xavi'nin ayrılığından bir yıl sonra Barcelona'ya veda etmişti.



