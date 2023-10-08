Daniel Amartey konuştu: Taraftarlar şu an mutludur Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Ganalı oyuncu Daniel Amartey maçı kazanmanın çok önemli olduğunu belirtti.

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Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 yenildikten sonra teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılması ve yönetimin kongre kararı almasının ardından ilk maçına çıkan Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırladı.

Siyah beyazlılar rakibini 6. dakikada Aboubakar ve 90+2. dakikada Ghezzal'in penaltıdan attığı golle 2-0 yendi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken üst üste 5. maçını da kaybeden İstanbulspor 2 puanda kaldı.

Amartey açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği maçın ardından takımın tecrübeli savunma oyuncusu Daniel Amartey açıklamalarda bulundu.

Taraftarların mutlu olduğunu söyleyen Amartey, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Biz mutluyuz, taraftarlarımız da mutludur diye düşünüyorum." dedi.

"Maçtan sonra kucaklaşmak önemliydi"

Maç sonu taraftarların takımı tribüne çağırması hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlar her zaman bize destek veriyor. Maçtan sonra bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi bizleri mutlu etti. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.