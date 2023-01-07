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    David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'a transfer oldu

    Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Brentford'un B takımında kiralık olarak forma giyecek.
    • 07.01.2023 - 11:35
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    David Beckham'ın oğlu Romeo, Brentford'a transfer oldu

    Efsanevi İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, İngiltere'ye döndü.

    David Beckham'ın oğlu Romeo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un B takımına transfer oldu.

    Babasının ortağı oldu takımda oynuyordu

    2021 yılından bu yana babasının ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Romeo, geçen sezon MLS Next Pro'da Inter Miami II formasıyla 20 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

    David Beckham ın oğlu Romeo, Brentford a transfer oldu #1

    "Geldiğinden bu yana çok memnunuz"

    Brentford B Takımı Teknik Direktörü Neil MacFarlane, "Bize geldiğinden bu yana Romeo'dan çok memnunuz. Romeo kendini çok geliştirdi. Standartlarını, saha içi ve dışında sergilediği davranışları beğeniyorum." diye konuştu.

    David Beckham ın oğlu Romeo, Brentford a transfer oldu #2

    Daha önce de Arsenal'ın akademisinde forma giydi

    AA'nın aktardığına göre Romeo Beckham, daha önce de Arsenal'ın akademisinde forma giymişti.

    David Beckham ın oğlu Romeo, Brentford a transfer oldu #3


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