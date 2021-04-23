Euro
10.114
1.3%
Dolar
8.3646
0.71%
Altın
478.03
0.32%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
409.885
-8.51%
EXEN Coin
22.33
2.99%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Demba Ba: Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir

    Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşme fesih nedenine ilişkin konuşulanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 19:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demba Ba: Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir

    Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Demba Ba, turuncu-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Senegalli futbolcu, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    "KONUŞULANLARIN ÇOĞU FESİH NEDENİ DEĞİLDİR"

    Ba, "Ortak bir karar ile İBFK ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

    Demba Ba: Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir