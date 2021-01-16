Demba Ba'dan hakeme sert tepki: Allah var, Allah

Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, Sivasspor karşısında verilmeyen golüyle ilgili maç sonunda hakeme tepki gösterdi.

Süper Lig'de Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Demba Ba, ceza sahası içine açılan ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem, rakibini ittiğini belirterek Ba'nın golünü iptal etti.

"BAŞKA BİRİNİN MAÇA ETKİ ETMESİ BİZİM ŞEVKİMİZİ KIRIYOR"

Demba Ba da karşılaşma sonrası verilmeyen golüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakemin gollerini iptal etmesine tepki gösteren tecrübeli yıldız, "Maçın hava şartlarından iptal edilmesi düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor. Eğer hakem doğru kararlar verseydi son 3 maçta 9 puan alacaktık." ifadelerini kullandı.

(Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.)