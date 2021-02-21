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    Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

    Deniz Ertan, Uluslararası 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde A barajını geçti.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 23:29
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    Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

    Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

    8:32,41'LİK DERECE

    Türkiye Yüzme Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda Ankara TOHM ekibimizde bulunan antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Deniz Ertan 800 Metre Serbest Kategorisinde 8:32.41’lik derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçti" denildi.

    Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti #1

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