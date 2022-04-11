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    Deniz Sapmaz’dan başarı haberleri gelmeye devam ediyor

    Slovakya Golf Federasyonu tarafından Red Oak Golf Club’da organize edilen SKGA Junior Tour I WAGR, Nitra’da yapıldı
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:39
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    Deniz Sapmaz’dan başarı haberleri gelmeye devam ediyor

    08-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, 3 ülkeden toplamda 79 oyuncu katıldı. Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından, Milli sporcumuz Deniz Sapmaz U16 kategorisinde mücadele etti. Deniz Sapmaz, 54 çukur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda ilk raundu 74, ikinci raundu 81, final raundunu ise 79 gross skor oynayarak toplamda 234 gross skorla, kendi kategorisinde yapılan müsabakaları ikinci olarak tamamladı. Turnuva sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde ikincilik kupasını kaldıran Deniz Sapmaz,” Burada ikinci olduğum için çok mutluyum. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. Her zaman beni destekleyen başta aileme, Türkiye Golf Federasyonu’na ve kulübüm Ataşehir Golf Kulübü’ne teşekkür ederim.”dedi.

    Deniz Sapmaz’dan başarı haberleri gelmeye devam ediyor #1Deniz Sapmaz’dan başarı haberleri gelmeye devam ediyor #2


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