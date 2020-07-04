Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı

Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevinince, Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği 30'uncu haftanın açılış maçının ardından sahada gerginlik yaşandı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı.

PROTOKOL TRİBÜNÜ ÖNÜNDE SEVİNÇ

Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.

SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.

Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.