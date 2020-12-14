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    Denizlispor'un yeni hocası Yalçın Koşukavak oldu

    Denizlispor'un yeni hocası Yalçın Koşukavak oldu

    Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 22:10
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 22:12
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    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

    Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil - siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

    15 ARALIK'TA İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

    Tecrübeli teknik adamın 15 Aralık Salı günü resmi sözleşmeye imza atmak için şehre gelmesi bekleniyor.

    Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı.

    Denizlispor un yeni hocası Yalçın Koşukavak oldu #1

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