Dev derbide teröre lanet! Şehitler ölmez vatan bölünmez Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerimiz unutulmadı.

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ensonhaber.com

Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor...

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Tüm Türkiye'nin yasa boğuldu acı olay Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de unutulmadı.

Tribünler terörü lanetledi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelirken mücadele öncesi hem teknik direktörler hem de futbolcular terörü lanetledi.

"Başımız sağ olsun" pankartı

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray mücadelesi ısınmaya üzerinde "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Seremoniye de bu tişörtlerle çıkan sarı lacivertliler, aynı zamanda üzerinde yine "Başımız sağ olsun" yazan pankartla sahaya çıktı.

Tribünler tek ses

Kadıköy'de her iki takım taraftarları da hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahüratta bulundu.

Galatasaraylı futbolcuların, seremonide kollarında siyah bant taktığı görüldü.

Saygı duruşunda bulunuldu

Müsabaka öncesi seremonide de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.