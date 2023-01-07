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    Derbi tarihinin bilinmeyenleri

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri

    Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihindeki bazı ilginç olaylar göze çarpıyor. Şemsiyeyle maç yöneten hakem de var, bilerek penaltı kaçıran futbolcu da...
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 09:28
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 09:39
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    Yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi.

    Derbi heyecanı futbolseverleri iyice sararken biraz da ezeli rekabetin tarihine bakalım.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde şu zamana dek öyle şeyler yaşandı ki, meydana gelen olaylar ezeli rekabete renk kattı.

    Gelin şöyle bir Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan bazı ilginç olayları ve enleri mercek altına alalım...

    Ezeli rekabette yaşananlar

    Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.

    107 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #1

    Hakem maçı şemsiyeyle yönetti

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #2

    Rekabetin golcüleri

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 107 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor.

    Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #3

    Turgay Şeren'in rekoru

    Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #4

    Çok sayıda farklı statta oynandı

    Fenerbahçe ile Galatasaray, 383 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom Arena, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

    En çok görülen sonuç: 1-0

    İki takımın 107 yıllık geçmişinde, geride kalan 383 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #5

    Yabancı hakemler

    Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler de görev yaptı. Bu hakemler arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #6

    Bilerek kaçırılan penaltı

    Rakiplerin 23 Ocak 1925 tarihinde Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

    Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #7

    Karma takım

    Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.

    Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #8

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdı

    Son olarak Galatasaray, 2011-2012 sezonundaki 0-0 beraberlikle lig şampiyonluğunu elde ederek, rakibine büyük bir çalım attı.

    Süper Final oynanan sezonda şampiyonluk için kendisine 1 puanın yettiği son haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Galatasaray, rakibinin sahasında kupayı kaldırdı.

    Derbi tarihinin bilinmeyenleri #9


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