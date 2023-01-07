Derbilerin faturası iki takım için de ağır oluyor

Derbilerin faturası iki takım için de ağır oluyor

Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 12 sezonda oynanan 30 derbinin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gerilim hat safhada oluyor.

Hal böyle olunca iki takım da kesilen cezalardan nasibini alıyor.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 12 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 604 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 2 milyon 100 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Geride kalan 12 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde geride kalan 12 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.

En ağır ceza Engin Baytar'a verildi

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.