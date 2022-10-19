Derya Ceren Çağlıyan'dan bayrak çıkışı: Her Türk gencinin görevidir

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Kazak sporcuların nezaketsiz davranışına kayıtsız kalmayıp Türk bayrağını öne çeken sporcu Derya Ceren Çağlıyan, “Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir" dedi.

Antalya’da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na Kazakistanlı sporcuların ödül töreninde yaptığı nezaketsiz davranış damga vurdu.

Turnuvanın 21 yaş altı klasmanında mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan altın madalya kazandı.

Çağlıyan podyuma gelmeden hemen önce Kazak sporcular, kendi ülkelerinin bayrağı açtı.

Bayrak yarışı

“Dünya Şampiyonu” olan Derya Ceren Çağlıyan da madalyasını almak için geldiğinde Türk bayrağını Kazak bayrağının önüne koydu.

Ancak bu sırada Kazak sporcu, ilginç bir şekilde bayrak yarışına girdi.

Türk bayrağının önde olmasını istemeyen Kazak sporcu, kısa süreli mücadele verse de istediğini yapamadı.

Milli sporcu Derya'dan bayrak çıkışı: Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir VİDEO

Derya önceliği bırakmadı

Çağlıyan, Türk bayrağını en önde tuttu ve madalyasını bu şekilde aldı.

Yaşananlardan dolayı Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov özür dilerken, görüntüler, bugün sosyal medyayı adeta salladı.

“Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir”

Olayın başrolü milli sporcu Çağlıyan, sessizliğini İhlas Haber Ajansı'na bozdu.

Amacının Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Çağlıyan, “İki Kazakistanlı sporcuya iki ayrı bayrak verilmesi gerekirken tek bayrak verildiği için kendi önüm kapanmıştı. Bayrağımızı şereflendirmek ve dalgalandırmak için öne aldım. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir. Art niyetim yoktu. Biz ayrı bayraklar altında kardeş bir ülkeyiz.” dedi.

Federasyon Başkanı: Bulunması gerektiği alanı muhafaza etti

Bir açıklama da Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt’tan geldi.

Kurt, “Hak kendisinde olduğu için bayrağı onların üzerinde tuttu. Sorun yaşanmayabilirdi aslında. Kazak sporcular, kendi bayraklarını ayrı ayrı taşısaydı sorun olmazdı. Bizim sporcumuz ısrarla kendi öndeki yerini, bulunması gerektiği alanı muhafaza etti. Onlar hatalarının farkına varınca, bayrağı arkaya alıp tutmaya başladılar.

Spor içerisindeki böyle küçük çekişmeler aslında renk katıyor. Rekabet ortamında oluşan şeyler asla sorun teşkil etmeyen durumlar bizim için. Sporcuların orada bir anlık yaşadığı durumdu. Sonrasında zaten Kazak ve diğer yetkililere bayrak açma prosedürü ile ilgili yeniden uyarılar yapıldı.” diye konuştu.