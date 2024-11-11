Dev maçta Benfica, Porto'yu devirdi

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Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Porto ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Benfica oldu.

Benfica'ya gelibiyeti getiren golleri 30. dakikada Alvaro Fernandez, 56 ve 82. dakika penaltıdan Angel Di Maria ve 61. dakikada Nehuen Perez (kendi kalesine) attı.

Porto'nun tek golünü 44. dakikada Samu Omorodion attı.Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 75, Orkun 84 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Benfica, 25 puana yükseldi.

Porto, 27 puanda kaldı.Benfica, milli ara sonrası Arouca deplasmanına gidecek. Porto, sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.