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    Diagne Galatasaray'a veda etti

    Diagne Galatasaray'a veda etti

    Galatasaray, Mbaye Diagne'yi WBA'ya 1.4 milyon pound (1.58 milyon euro) karşılığında kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 22:06
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 22:21
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    Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu.

    Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti. Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı.

    "GALATASARAY HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

    29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.

    Diagne Galatasaray a veda etti #1

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