Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya futbolu, bir efsaneye veda etti...

Arjantin basınından Clarin, "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Armando Maradona, kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadesiyle Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, geçirdiği operasyonun ardından hastanede tedavi sürecini atlatıp evinde dinlenmeye çekilmişti.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK AÇIKLANDI

Sağlık sorunları olan Arjantinli futbol efsanesinin kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi tüm dünyaya büyük bir şok yaşattı.

Pele ile birlikte futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

60 yaşındaki eski futbolcu, son olarak Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Diego Armando Maradona yaşamını yitirdi VİDEO